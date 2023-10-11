Haberler Dizi Haberleri BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 15. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 15. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 11 Ekim Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 15. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 15. bölümü...

Benim Güzel Ailem 15. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM ÖZETİ

Canan telefonunu açmayan Rasim'e sitem eder. Rasim küslüğü Canan'ın başlattığını eğer pes ederse kendisiyle konuşacağını söyler. Rasim Deniz'e tüm aileyi toplayıp geldiği için kızgındır. Deniz ise durumun öyle olmadığını ve yakalandığını söyler. Derya ve Öznur iş birliği yapar. Ferdi'ye tasarımlarını yaptığı diziden Derya'ya teklif geldiğini ve haremde gözde hasekilerden birini oynayacağını söyler. Ferdi benim menajerim figürasyona bakamaz diye isyan çıkarır.

Adnan Canan'a dert yanar. Müteahhitle başının dertte olduğunu Rasim'e nasıl söyleyeceğini kara Kara düşünür. Rasim Sina'nın Damla'yı kaçırdığını düşünürken, Damla durumun tam tersi olduğunu söyler ve Sina'yı ben kaçırdım der. Bunun üzerine Rasim Damla'ya yıkıl karşımdan diyerek tepki gösterir.

Benim Güzel Ailem 15. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

DİĞER
Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel’den bomba itiraflar! “En büyük hayalim bir anda oldu ve ben…”
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çöp Adam 30. final bölüm izle!
Hayatımın Neşesi son bölüm full izle! (10 Ekim)
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
Çatalca'da elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 11:37
Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem" Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem" 11:25
Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu 11:10
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta maç programı! EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta maç programı! 11:05
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu 09:57
Letonya Ermenistan maçı ne zaman? Letonya Ermenistan maçı ne zaman? 10:04
Daha Eski
G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı 10:07
İspanya İskoçya maçı ne zaman? İspanya İskoçya maçı ne zaman? 10:22
Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! Burak Yılmaz'dan derbiye özel plan! 10:27
Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman? Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman? 10:29
B. Münih'e G.Saray maçı öncesi kötü haber B. Münih'e G.Saray maçı öncesi kötü haber 10:38
F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı! F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı! 10:40