ÜÇ KIZ KARDEŞ 58. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 58. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 58. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Somer, Türkan'ın Kiraz'ı Mine'ye götürmesine öfkelenerek, hesap sormak için Türkan'ın evine gittiğinde ikili arasında büyük bir gerilim yaşanır. Ama her ne olursa olsun, Somer'in içinde Türkan'a dair yeni bir umut yeşerir. Kartal için ise Somer'in etraflarında oluşu evliliği için büyük bir tehdittir. Türkan'a bunu hissettirmemeye çalışsa da evliliklerinde sorunlar baş göstermeye başlar. Defne Kartal'a çok düşkündür. Türkan bu konuda da arada kalmıştır.

Serdar, ayrılmak üzere olduğu karısını, Dönüş'ün doktoru olarak karşısında görür. Dönüş'ün bunu hissetmemesi için büyük çaba sarf etse de henüz devam eden evliliği yüzünden zor anlar yaşar. Aylin'in de bu konudaki yaklaşımı Serdar'ı daha da büyük bir çıkmaza sokar. Dönüş, hastalığını babasından ailesinden gizleme konusunda da zorlanmaya başlar.