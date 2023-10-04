Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 131. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

📺Kuruluş Osman 131. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 131. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 131. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 131. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 131. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:01
📺Kuruluş Osman 131. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 131. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 131. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 131. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

BAFEUS ZAFERİNİN ARDINDAN…

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır?

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI KİM OLACAK?

Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır.

BALA HATUN'UN EVLAT ACISI!

Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır. Ciddi bir hastalığı olan Bala Hatun iyileşecek midir?

YAKUP BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ!

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey ile aralarındaki Sultanlık yarışı bir kan davasına mı dönüşecektir?

GİZLİ DÜŞMAN VASİLİS!

Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır. Vasilis'in uçlardaki kirli planı nedir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Osman Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberinin üzerine oğlu Alaeddin Bey'i Konya'ya gönderir. Yakup Bey'in kızı da haberi alır almaz Konya'ya varmıştır. Alaeddin ve Gonca arasında neler yaşanacaktır? Neyin peşindedirler? Germiyanoğlu Bey'i Yakup Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberini alır almaz, Türk'e Sultan olmaya talip olur. Yakup Bey Türk'e Sultan olmak için hangi hamleyi yapacaktır?

ORHAN BEY'İ SANCAKSIZLAR AVLAĞINDA NELER BEKLEMEKTEDİR?

Konya'nın zayıflamasıyla oradan gelen başıbozuklar Uçlar'a yerleşmiştir. Orhan Bey kendilerine Sancaksız diyen bu başıbozukları Osman Bey'in ardında gaza etmeye davet eder. Orhan Bey'in Sancaksız avlağına gittiği haberi Yakup Bey'in oğlu Mehmet'in de kulağına gider.

YUNUS EMRE YENİŞEHİR'E GELİYOR!

Anadolu ve uçlar büyük bir kavgaya gebeyken Yenişehir'e şiirleriyle nefes olan biri gelir. Yunus Emre! Yunus Emre, Osman Bey ve hanesinin gönül dünyasına nasıl etki edecektir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM İZLE

DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: 4 Ekim 2023 Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebiliyor muyuz?
Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu! Saldırı öncesi alçak tuzak: Yol kesip 5 kişiyi daha öldüreceklerdi
"Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü"
İşte ülke puanındaki güncel sıralama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuruluş Osman bugün var mı?
BENİM GÜZEL AİLEM 14. BÖLÜM İZLE
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hul City 8 maç sonra mağlup Hul City 8 maç sonra mağlup 09:16
Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi 09:11
JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI 08:59
Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi 08:42
O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" 08:31
Galatasaray İstanbul'a döndü! Galatasaray İstanbul'a döndü! 07:55
Daha Eski
Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi" Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi" 07:52
Avrupa’nın Okan’ı Avrupa’nın Okan’ı 06:31
Zafer gösterisi Zafer gösterisi 06:31
Esas duruşa geç Erik Ten Hag! Esas duruşa geç Erik Ten Hag! 06:30
Son imparator Okan Buruk Son imparator Okan Buruk 06:28
İşte tecrübe işte Mertens İşte tecrübe işte Mertens 06:24