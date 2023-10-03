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ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 57. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 57. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 17:10
ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 57 yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Somer, Kartal ile Türkan arasında bir şeyler yaşandığını anlamaya başlıyor. Somer yine de Türkan'a karşı hislerini gizlemiyor. Kartal'ın ağzını aramaya giden Rüçhan, Kartal'ın parmağında gördüğü yüzükle şok oluyor. Öte yandan Dönüş, Serdar'a ölebileceğini söylüyor. Türkan ise Somer'e karşı olan hislerini baskılamaya çalışsa da bunu başaramıyor. Kartal'ı sürekli Türkan'ın etrafında gören Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor.

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