BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 39. bölüm izlemek için tıklayın

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Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 39. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 39. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir. Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir. Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur. Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)