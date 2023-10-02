Ömer 26. Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer son olarak 26. bölüm ile ekranlara gelecek. Ömer 26. bölüm merakla bekleniyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 26. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti.

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ÖMER 26. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Evliliklerinin artık devam edemeyeceğini düşünen Ömer, Gamze'nin mahkemede boşanmayı kabul etmemesiyle büyük bir öfkeye kapılır. Bu beklenmedik gelişme Gamze'ye daha fazla cephe almasına sebep olurken, Ömer'in davranışlarından çok kırılan Gamze, sevdiği adamın duvarlarını aşamamanın acısını yaşar. Oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünen Reşat ise herkesi şaşırtacak bir adım atmıştır. Nisa zorlu hayat şartlarıyla mücadele edebilmek ve kızını Yaman'dan uzak tutmak için Hülya'nın taşınma teklifini düşünmeye başlar. Ancak tüm aileyi ilgilendiren bu kararı Hakan'ın tek başına almış olmasını hiç hoş karşılamaz. Gamze'nin boşanmayı istememesinin ardındaki sırrı öğrenen Ömer hem babasına hem de Gamze'ye daha da bilenir. Şükran ve Ömer ile ilişkisi kopma noktasına gelen Tahir ise soluğu her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Vicdan'ın yanında alır. Ömer ve Gamze'nin de olaya müdahil olması, ikisi arasındaki ilişkinin telafisi imkansız görünen bir noktaya sürüklenmesine neden olur.

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