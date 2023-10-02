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📺Ömer 25. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla yeni sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 25. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 25. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 18:42 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 00:11
📺Ömer 25. Bölüm FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 2 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 25. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 25. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 25. BÖLÜM KONUSU

Evliliklerinin artık devam edemeyeceğini düşünen Ömer, Gamze'nin mahkemede boşanmayı kabul etmemesiyle büyük bir öfkeye kapılır. Bu beklenmedik gelişme Gamze'ye daha fazla cephe almasına sebep olurken, Ömer'in davranışlarından çok kırılan Gamze, sevdiği adamın duvarlarını aşamamanın acısını yaşar. Oğlunun içinde olduğu zor durumdan ancak Gamze'nin varlığıyla kurtulabileceğini düşünen Reşat ise herkesi şaşırtacak bir adım atmıştır. Nisa zorlu hayat şartlarıyla mücadele edebilmek ve kızını Yaman'dan uzak tutmak için Hülya'nın taşınma teklifini düşünmeye başlar. Ancak tüm aileyi ilgilendiren bu kararı Hakan'ın tek başına almış olmasını hiç hoş karşılamaz. Gamze'nin boşanmayı istememesinin ardındaki sırrı öğrenen Ömer hem babasına hem de Gamze'ye daha da bilenir. Şükran ve Ömer ile ilişkisi kopma noktasına gelen Tahir ise soluğu her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Vicdan'ın yanında alır. Ömer ve Gamze'nin de olaya müdahil olması, ikisi arasındaki ilişkinin telafisi imkansız görünen bir noktaya sürüklenmesine neden olur.

ÖMER 25. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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