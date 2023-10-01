Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 65. BÖLÜM İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 65. BÖLÜM İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 65. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 65. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 65. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 17:10
📺Yargı 65. BÖLÜM İZLE | Yargı YENİ BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 1 Ekim Pazar günü yeni ve 65. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 65. yeni bölümü...

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YARGI 65. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, doğumdan sonra kızı Mercan'ın üzerine titrerken Ilgaz gözünden sakınır bir haldedir. Bu sırada istenmeyen bir durum gelişir. Mercan ortalıklarda yoktur. Öldü mü, kayıp mı belirsizliğini koruyan bu olay ikisinin dünyasında büyük bir yara açar. Bu sırada Nil, Ilgaz ısrarını koruyor. Onun bu ısrarı Ilgaz'ı itse de, Ceylin'in kıskanmasında büyük bir rol oynuyor.

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