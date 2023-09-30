YALI ÇAPKINI 40 BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 40. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YALI ÇAPKINI 39. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran'la Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir. Kazımlarda olmanın keyfini çıkaran Ferit, Seyran'a istediklerini yaptırmanın da yolunu bulmuştur. Seyran ise Ferit'in Kazım'a uymasından endişelenir. Nükhet, yaşananlardan sonra Kaya'yla konuşur ve onu da alıp Kazımlara gider. Ferit'in Talih'le ilk seansı beklenmedik bir gelişmeye sahne olur. Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider. Halis'in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur.