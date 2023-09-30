📺 Ya Çok Seversen 13. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 30 Eylül Cumartesi günü yeni ve 13. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 13. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 13. BÖLÜM KONUSU

Çocuklar Umut'un evine gider. Ateş onları ne kadar çok sevdiğini anlasa da tek başına gitmeye karar verir. Leyla Ateş'in güvenini yeniden sarsar ve artık yol ayrımına gelirler. Füsun'un yaptığı her şey artık ortaya çıkar. Çocukların vasilik davası sonuçlanır.

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