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DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 28 Eylül Perşembe günü 4. bölümüyle ekrana geldi. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 4. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 4. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 4. bölümü, 28 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 4. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 4. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Kızıyla birlikte özgürce yaşayabileceği bir hayat kurmaktır amacı. Fakat işler planladığı gibi gitmez. Türlü tehlikelerle dolu bir gece atlatırlar. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmemiştir. Güneş doğarken evden çıkar Mustafa ve Cemre'yi bulmak için. Bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır. Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yoluna gider.

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Cemre önceki gece vedalaşırken Figen'e, babasının onu Dilek Taşına götüreceğini söylemiştir. Figen bir umutla oraya gittiğinde Cemre ve Mustafa gerçekten oradadır. Figen, Mustafa ve Cemre'nin gece boyunca yaşadıkları tehlikeyi öğrenir. Mustafa'ya yalvarır kimse uyanmadan köşke dönmeleri için. Mustafa, bir yol bulana kadar Cemre'nin güvende olacağı yerde kalmasını kabul eder. Figen ve Mustafa köşke dönerken Cemre'nin başına gelecek büyük kötülükten habersizdir.

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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