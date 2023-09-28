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DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dilek Taşı'nın merakla beklenen 5. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Dilek Taşı 5. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 23:25
DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 5. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Kızıyla birlikte özgürce yaşayabileceği bir hayat kurmaktır amacı. Fakat işler planladığı gibi gitmez. Türlü tehlikelerle dolu bir gece atlatırlar. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmemiştir. Güneş doğarken evden çıkar Mustafa ve Cemre'yi bulmak için. Bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır. Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yoluna gider. Cemre önceki gece vedalaşırken Figen'e, babasının onu Dilek Taşına götüreceğini söylemiştir. Figen bir umutla oraya gittiğinde Cemre ve Mustafa gerçekten oradadır. Figen, Mustafa ve Cemre'nin gece boyunca yaşadıkları tehlikeyi öğrenir. Mustafa'ya yalvarır kimse uyanmadan köşke dönmeleri için. Mustafa, bir yol bulana kadar Cemre'nin güvende olacağı yerde kalmasını kabul eder. Figen ve Mustafa köşke dönerken Cemre'nin başına gelecek büyük kötülükten habersizdir.

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