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SAFİR 5. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 5. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 5. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:10
SAFİR 5. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 5. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir. Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur. Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker. Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar. Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?

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