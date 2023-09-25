Ömer 25. Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV

Ömer 25. Bölüm fragmanı merak konusu...

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer son olarak 24. bölüm ile ekranlara geldi. Ömer 24. bölümde Ömer, Gamze'den boşanmak istediğini söylemiş, geceye damga vuran bu sahneler sonrası gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 25. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti.

İşte, Star TV ile Ömer 25. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

ÖMER SON BÖLÜM İZLE!

25 Eylül 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ÖMER 24. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Ömer dizisinin 25. bölümü 2 Ekim Pazartesi günü 20.00'da Star TV'de izleyicilerle buluşacak.

ÖMER 25. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN