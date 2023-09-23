📺Ya Çok Seversen 12. BÖLÜM FULL İZLE | Ya Çok Seversen KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 23 Eylül Cumartesi günü yeni ve 12. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'in bu haftaki bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 12. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 12. BÖLÜM KONUSU

Ateş ve Leyla çocuklara da iyi gelsin diye hep birlikte tatile çıkarlar. Otelde onları balayı için geldikleri düşünülür. Bu tatilde arkadaş olma kararı alırlar. Birbirlerine aşık oldukları için bu durum onları oldukça zorlar. Ateş, Firuze'nin Leyla'nın yıllardır aradığı annesi olduğunu öğrenir.

👉YA ÇOK SEVERSEN 12. BÖLÜM İZLE

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