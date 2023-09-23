📺Kardeşlerim 97. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 23 Eylül Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 97. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 97. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 97. BÖLÜM KONUSU

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

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