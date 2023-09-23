Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 97. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 97. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 97. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 23 Eylül Cumartesi günü ekrana geldi. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 97. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 97. ve 23 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 01:30
📺Kardeşlerim 97. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 23 Eylül Cumartesi ekranlara geldi. Dizinin 97. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 97. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 97. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 97. BÖLÜM KONUSU

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

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