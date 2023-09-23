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📺Gönül Dağı 106. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 23 Eylül Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 106. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 106. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 01:30
📺Gönül Dağı 106. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 23 Eylül Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 106. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM ÖZETİ

Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel hastaneye kaldırılır. Veysel yaşayacak mı? Taner, Veysel'in yaralanmasından dolayı kendini suçlayarak bir karar alır. Taner'i kim durduracaktır? Selma annesinin ısrarıyla görücü usulü buluşmaya gitmeyi kabul eder. Selma'yı başka bir adamla kim görecektir? Ciritçi kendisine emanet olan koyunlardan birinin eksik olduğunu fark eder. Ciritçi kayıp olan koyunu bulabilecek midir?

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