Yalı Çapkını 38. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını son bölüm izle - Star TV izle

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Yalı Çapkını'nın 22 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 38. bölümünde Nükhet ve Kaya'nın gelmesi Halis Ağa hariç tüm yalı sakinlerini rahatsız ediyor. Halis Ağa'nın Kaya'yı merhum abisi Fuat'ın yerine oturttuğunu gören Ferit çılgına dönüyor. Masayı terk edip Seyran'ı da alıp odasına çıkıyor. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor.

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.

Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır.

İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

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