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Yalı Çapkını 38. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını son bölüm izle - Star TV izle

Yalı Çapkını 38. bölüm izle araması yapılıyor... Star TV'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını 38. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide heyecanın dozu artıyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Seyran ile Ferit evlenmiş, evlendikleri günün sabahında büyük bir sürprizle karşı karşıya kalmışlardı. Şimdi dizinin takipçileri "Yalı Çapkını yeni bölüm izle, tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte, Yalı Çapkını 38. ve son bölüm full izle, yeni bölüm HD izle ekranı…

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 23:00
Yalı Çapkını 38. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını son bölüm izle - Star TV izle

Yalı Çapkını 38. Bölüm izle tek parça izle aramaları yapılıyor...

Yalı Çapkını'nın 22 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 38. bölümünde Nükhet ve Kaya'nın gelmesi Halis Ağa hariç tüm yalı sakinlerini rahatsız ediyor. Halis Ağa'nın Kaya'yı merhum abisi Fuat'ın yerine oturttuğunu gören Ferit çılgına dönüyor. Masayı terk edip Seyran'ı da alıp odasına çıkıyor. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor.

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır.

Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır.

İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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