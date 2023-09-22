MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Eylül MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef 2023 All Star'ın 22 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ödül oyunu oynandı.

Kritik ödül oyunu sonunda en başarılı yemekleri hazırlayan takım ödülün sahibi oldu. Kazanan yarışmacıya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler şimdi internette "Masterchef kim kazandı?", "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" şeklinde aramalar yapıyor.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve yarışmaya ait tüm detaylar şöyle...

22 Eylül 2023 Cuma günü ekranlara gelen MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında ödül oyunu oynandı.

TV8'de yayınlanan yarışma Denizli'de yapılan dış çekimlerle ekranlara geldi.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyunda verilen süre içerisinde hazırlanan yemekler konuklara sunuldu.

Kritik oyunda konukların verdiği oylar stüdyoya getirilerek sayıldı ve ödül oyunu takım etabını kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyunu takım etabından mavi ve kırmızı takımların yemek bazında aldıkları oy sayıları şöyle;

KUZUGÖBEĞİ MANTARI DOLMASI

MAVİ 3-4 KIRMIZI

LEĞEN BÖREĞİ

MAVİ 3-4 KIRMIZI

ÇAPUT AŞI

MAVİ 4-3 KIRMIZI

DİŞLİ BALIK

MAVİ 5-2 KIRMIZI

KAŞIK HELVASI

MAVİ 6-1 KIRMIZI

TOPLAM: MAVİ 21-14 KIRMIZI

Bu sonuçla ödül oyunu takım etabını MAVİ TAKIM kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında oynanan ödül oyununda kazanan yarışmacı 100 Bin Türk Lirası ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef ödül oyununda, bu kez takım oyununun galibi mavi takım yarışmacıları ödülün sahibi olmak adına bir kez daha tezgahın başına geçti.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNUN KAZANANI BELLİ OLDU!

22 Eylül Cuma akşamı oynanan ödül oyununun kazananı Kıvanç oldu.