KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 21 Eylül Perşembe günü TRT'de yayınlanan 14. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 14. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize, büyük sırrı öğrenmiştir artık. Herkes, bu sırrın yemek masasında ortaya çıktığını sanmaktadır ama durum bambaşkadır. Alize zaten o masaya geldiğinde sırrı bilmektedir. Kendisine en başından beri kurulan bu oyuna oyunla karşılık verir ve evi terk eder. Alize'nin oyununa istemeyerek de olsa eşlik eden Serkan'ın ise içi hiç rahat değildir ve Alize'yi uyarır ancak Alize, babasına bir ders vermeye kararlıdır. Tüm aile ve arkadaşları çiftimizi barıştırmaya çalışır ancak arada verdikleri minik fireler, oyunun, bazıları tarafından anlaşılmasına yol açar. Alize bunun üzerine el yükseltir ve işi, Serkan'ın tüm itirazlarına rağmen avukata taşır ve göstermelik bir dava açmaya karar verir. Ancak oyunun ne gerçeğe, gerçeğin ise oyuna ne zaman dönüşeceğini henüz kimse bilmemektedir.

Kendi Düşen Ağlamaz 14. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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