Haberler Dizi Haberleri KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 14. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 14. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 02:00
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 21 Eylül Perşembe günü TRT'de yayınlanan 14. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 14. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 14. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 14. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize, büyük sırrı öğrenmiştir artık. Herkes, bu sırrın yemek masasında ortaya çıktığını sanmaktadır ama durum bambaşkadır. Alize zaten o masaya geldiğinde sırrı bilmektedir. Kendisine en başından beri kurulan bu oyuna oyunla karşılık verir ve evi terk eder. Alize'nin oyununa istemeyerek de olsa eşlik eden Serkan'ın ise içi hiç rahat değildir ve Alize'yi uyarır ancak Alize, babasına bir ders vermeye kararlıdır. Tüm aile ve arkadaşları çiftimizi barıştırmaya çalışır ancak arada verdikleri minik fireler, oyunun, bazıları tarafından anlaşılmasına yol açar. Alize bunun üzerine el yükseltir ve işi, Serkan'ın tüm itirazlarına rağmen avukata taşır ve göstermelik bir dava açmaya karar verir. Ancak oyunun ne gerçeğe, gerçeğin ise oyuna ne zaman dönüşeceğini henüz kimse bilmemektedir.

Kendi Düşen Ağlamaz 14. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini bitirmişti! Ceyda Düvenci’den dikkat çeken yepyeni açıklama!
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü önemli açıklamalar! Ermeni provokasyonu: Bunlar çapulcu
İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!
G.Saray'da Devler Ligi'nden sonra ipler koptu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dilek Taşı 3. bölüm izle
ALDATMAK 38. BÖLÜM FULL İZLE
BURSLULUK SINAVI SON DAKİKA - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı 2023
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI - Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
DOLAR KAÇ TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: Savunma ağırlıklı oynadık Şenol Güneş: Savunma ağırlıklı oynadık 00:37
Demir Ege: Çok mutlu da değiliz, mutsuz da... Demir Ege: Çok mutlu da değiliz, mutsuz da... 00:30
Atalanta evinde güldü! Atalanta evinde güldü! 00:22
Bayer Leverkusen farklı kazandı! Bayer Leverkusen farklı kazandı! 00:16
Amsterdam'daki gol düellosunda kazanan yok! Amsterdam'daki gol düellosunda kazanan yok! 00:13
İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu! İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu! 23:57
Daha Eski
Beşiktaş Belçika'dan puanla döndü! Beşiktaş Belçika'dan puanla döndü! 23:55
Roma deplasmanda 3 puanla başladı! Roma deplasmanda 3 puanla başladı! 23:10
Kartal'dan Batshuayi açıklaması! Tepki gösterdi mi? Kartal'dan Batshuayi açıklaması! Tepki gösterdi mi? 22:37
Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu 22:10
Fred'den Crespo'ya övgü dolu sözler! Fred'den Crespo'ya övgü dolu sözler! 22:08
Liverpool geriden gelerek kazandı! Liverpool geriden gelerek kazandı! 22:03