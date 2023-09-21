Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 38. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 38. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 21 Eylül Perşembe günü 38. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 38. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 38. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 14:00
ALDATMAK 38. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 38. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 38. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 38. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 38. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 38. BÖLÜM KONUSU

Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir. Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir.

Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir. Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır. Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 38. BÖLÜM İZLE

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