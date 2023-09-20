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BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 12. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 12. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 01:30
BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 20 Eylül Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 12. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 12. bölümü...

Benim Güzel Ailem 12. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 12. BÖLÜM ÖZETİ

Rasim Adnan'ın gerçekten aile olma yolunda ilerlediğine günden güne inanırken Emre'nin telefonu Rasim'i kendine getirir. Rasim ev halkını toplar ve Adnan'ın kendilerine bir oyun oynadığını söyler. Canan Adnan'ın masum olduğunu savunurken Rasim iş birlikçisi dediği Banu'nun kaçarken düşürdüğü telefonunu çıkarır. Rasim ev halkının Adnan'ın masum olduğu konusunda kendisine direnmelerini kabul etmez ve Adnan'ı takip etme kararı alır. Ferdi yapımcıdan aldığı avansla kızı Tanem için okul planları yapmaya başlamıştır bile. Ferdi'nin oyunculuğu hakkında çıkacak gazete haberini karı koca çok merak ediyorlardır. Oğuz duygusal olarak emin olmak için abisinden yardım ister.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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