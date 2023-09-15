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📺 ATEŞ KUŞLARI 23. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 23. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 23. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 23. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 01:30
📺 ATEŞ KUŞLARI 23. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 23. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü 15 Eylül Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 23. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 20. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 23. BÖLÜM KONUSU

ZIPKIN'IN SEÇİMİ

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar. Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır: "Kime dokunayım? Hüma'ya mı Gülayşe'ye mi?"

LARA EYÜBOĞLU, BABASININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Gülayşe ölüm döşeğindeki babasının isteğini ezip geçecek mi yoksa kardeşlerini sokağa mı atacak?

BARBAROS, BABASINI ÖLDÜRECEK Mİ?

Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır. Barbaros artık bir baba katili mi olmuştur?

KARA NE İSTİYOR?

Tam da Gülayşe ve Barbaros ilişkisi parçalanırken Kara neden Lara'nın peşinde dolanmaya başlamıştır? Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi nasıl koruyabilir?

Ateş Kuşları dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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