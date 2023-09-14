KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | atv Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman geçtiğimiz sezon heyecan dolu bölümleri ile izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon başlangı tarihi de merak konusu oldu. Diziseverler arama motorlarında, "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı öğrenildi. Kuruluş Osman'ın 131. bölüm fragmanı ise Eylül ayı ortalarında yayınlanacak.