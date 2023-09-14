Haberler Dizi Haberleri KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | atv Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | atv Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna mercek tutan dönem dizisi merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:50
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | atv Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman geçtiğimiz sezon heyecan dolu bölümleri ile izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon başlangı tarihi de merak konusu oldu. Diziseverler arama motorlarında, "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı öğrenildi. Kuruluş Osman'ın 131. bölüm fragmanı ise Eylül ayı ortalarında yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Filenin Sultanları maç takvimi 2023: Olimpiyat elemeleri 2024 başlıyor! Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı
Başkan Erdoğan'dan TSK'yı hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Sözde vekil terörist müsveddesi
F.Bahçe'den G.Saray'a son dakika çalımı!
Okan Buruk'tan flaş yeni kontrat açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM İZLE
ALDATMAK 37. BÖLÜM FULL İZLE
CUMA HUTBESİ DİYANET
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Tam 3 oyuncu... 15:43
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi 15:34
Al Wehda - Damak maçı saat kaçta? Al Wehda - Damak maçı saat kaçta? 15:28
Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı saat kaçta? Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı saat kaçta? 15:26
Her şey bir anda oldu! Neye uğradığını şaşırdı Her şey bir anda oldu! Neye uğradığını şaşırdı 15:23
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı Galatasaray'dan flaş Muslera kararı 14:43
Daha Eski
Fırtına Bakic'in lisansını çıkardı Fırtına Bakic'in lisansını çıkardı 14:27
F.Bahçe'den kural hatası başvurusu! F.Bahçe'den kural hatası başvurusu! 14:03
G.Saray'da Samsunspor maçı öncesi son durum! G.Saray'da Samsunspor maçı öncesi son durum! 13:09
Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolu! Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolu! 13:00
Atletico Madrid'den sakatlık açıklaması! Atletico Madrid'den sakatlık açıklaması! 12:38
F.Bahçe'den G.Saray'a son dakika çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a son dakika çalımı! 12:32