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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 13. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 13. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 01:30
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 17 Eylül Perşembe günü TRT'de yayınlanan13. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 13. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 13. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM KONUSU NE?

Kadir, günler sonra, Alize'nin kına gecesinde ortaya çıkar. Herkes, Kadir'in gerçekleri Alize'ye söyleyeceğini düşünür ancak Kadir, kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Sarp'ın kardeşi olduğunu öğrenen Serkan, annesiyle ilgili yaşadığı tüm hayal kırklığını Sarp'a yansıtınca Sarp çareyi evden kaçmakta bulur ancak giderken yazdığı mektup, Serkan'ın, Sarp'ın peşine düşmesini sağlar. Serkan ve Alize, Sarp'ı sağ salim bulmak için harekete geçerler. Sarp'ı bulduklarında Serkan artık kardeşini kabullenir. Ancak Sarp'ın en büyük hayalini gerçekleştirmek için Alize'den yardım istemesi, Alize-Serkan ilişkisindeki tüm dengelerin değişmesine neden olur. Kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenen Alize, ne yapacaktır?

Kendi Düşen Ağlamaz 13. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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