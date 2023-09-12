Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 36. BÖLÜM İZLE - atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 36. BÖLÜM İZLE - atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 36. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 12 Eylül Salı günü yayınlanan 36. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 36. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 00:00
Ben Bu Cihana Sığmazam 36. BÖLÜM İZLE - atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 12 Eylül Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 36. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM KONUSU

Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.

Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Son dakika haberi: Japonya-Türkiye maçına damga vurdu! Stefan Kuntz'a şok tepki...
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin montajlı yalanına göz göre göre çanak tuttu! İftira üzerinden A Haber'i hedef aldı
G.Saray'a müjde! Samsunspor maçında...
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözü onlarda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam 36. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle
Safir 2. bölüm full izle atv - Safir dizisi canlı izle yeni bölüm
S SPORT PLUS CANLI İZLE
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 | ÖSYM 2023 YKS boş kontenjan taban puanları
TRT1 CANLI MAÇ İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya'dan evinde farklı galibiyet! İspanya'dan evinde farklı galibiyet! 00:00
İngiltere 3 golle kazandı! İngiltere 3 golle kazandı! 23:56
Almanya özel maçta Fransa'yı devirdi! Almanya özel maçta Fransa'yı devirdi! 23:56
Zaniolo'lu İtalya evinde 3 puanı aldı! Zaniolo'lu İtalya evinde 3 puanı aldı! 23:46
R.Madrid'in Devler Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler... R.Madrid'in Devler Ligi kadrosu açıklandı! Arda Güler... 22:44
F.Bahçe'ye Gomes müjdesi! Trabzonspor... F.Bahçe'ye Gomes müjdesi! Trabzonspor... 22:36
Daha Eski
Almanya - Fransa | CANLI Almanya - Fransa | CANLI 21:41
Ümit Milliler İtalya'ya mağlup oldu! Ümit Milliler İtalya'ya mağlup oldu! 21:32
F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz devam F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz devam 21:05
Kasımpaşa'dan golcü takviyesi! Kasımpaşa'dan golcü takviyesi! 19:54
G.Saray'a müjde! Samsunspor maçında... G.Saray'a müjde! Samsunspor maçında... 19:26
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk biletlerini kesti G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk biletlerini kesti 19:21