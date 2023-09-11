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SAFİR 2. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının yeni dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 11 Eylül Pazartesi günü 2. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 13:00
SAFİR 2. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 2. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 11 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 3. bölüm bilgileri...

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SAFİR 2. BÖLÜM KONUSU

Bebeği olacağını öğrenen Feraye şimdi çok daha zor durumdadır. Bebekten kimsenin haberdar olmasını istemez. Ateş, Feraye'nin bu büyük sırrını saklayacak mıdır? Yaman ise Cemile'nin tehditleri karşısında apar topar Aleyna ile evlenir.

SAFİR 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Gülsoy ailesi bu ani evlilikle büyük bir şok yaşar. Öte yanda Vural, oğlunu ararken yaşanan beklenmedik gelişme ortalığın iyice karışmasına sebep olacaktır.

Safir konusu, oyuncuları, gerçek hayat hikayesi mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

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