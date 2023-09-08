DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı dizisi full izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ilk bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecnala beklenen 1. bölümü, 7 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 1. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı ilk bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 1. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır.

Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur.

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DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz