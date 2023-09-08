📺ATEŞ KUŞLARI 22. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 22. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü 8 Eylül Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 22. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 20. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 22. BÖLÜM KONUSU

KARA VE GÜLAYŞE EVLENİYOR MU?

Kara ve Gülayşe evleniyor. Peki Gülayşe Barbaros aşkı gerçekten bitti mi? Gülayşe aşkını gömüp Kara'ya intikam için mi evet dedi, yoksa işin içinde başka bir şey mi var?

BARBAROS BU VİCDAN AZABI İLE NE YAPACAK?

Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi kazadan kurtarır. Ölüm döşeğindeki babasının başındaki Gülayşe şimdi yapayalnızdır. Nizam'a bir şey olursa dengeler nasıl değişecek?

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ATEŞ KUŞLARI DARMADAĞIN!

Ateş kuşları Gülayşe'ye söyledikleri yalanların ortaya çıkmasıyla darmadağın olurlar. Ve Gülayşe onu ziyaret etmek istediklerinde hastaneden içeri girmelerine dahi izin vermez. Ateş Kuşları kendilerini Gülayşe'ye affettirebilecek mi?

KÜÇÜK KARA NELER ÇEKTİ?

Kara'nın bir zamanlar kardeşleri olan Ateş Kuşları'na bu derece öfke duymasına sebep olacak kadar ne yaşamıştır geçmişte? Peki tam şimdi ortaya çıkmasının sebebi ne?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)