Haberler Dizi Haberleri KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 12. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 12. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 02:00
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 7 Eylül Perşembe günü TRT'de yayınlanan12. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 12. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 12. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM KONUSU NE?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize ve Serkan arasındaki eğlenceli bir o kadarda çekişmeli evlilik oyununda bu hafta neler olacak? Hayri ve Kezban'ın Türkan'ı da yanlarına alarak yaptıkları baskın, herkesi şok etmiştir. Kadir, kız istemeye gelmişken Türkanla karşılaşmıştır. Ama yaşayacağı asıl şok, bu değildir. Öğrendiği gerçeğin ağırlığını taşıyamaz ve bir süre ortalardan kaybolur. Serkan ise yıllar sonra annesiyle karşılaşmanın şokunu diğerlerinden farklı şekilde yaşamakta, onu yok saymaktadır. Bu yüzden planını değiştirmeyecek, Alize ile adım attığı gerçek evlilik yolundan dönmeyecektir. Geçmişini mahveden annesinin geleceğini de mahvetmesine izin vermeyecektir.

Kendi Düşen Ağlamaz 12. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Kına hazırlıkları tam gaz devam ederken, Kezban'ın Serkan'a kınada Alizeye takması için verdiği aile yadigarı broş Bahattin'in yeni mesleği, hokkabazlığın kurbanı olmuş; Serkan hem broşu bulmuş hem de annesini hırsız damgasından kurtarmıştır. Yani Serkan, planını hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecektir. Tüm engeller savuşturulup kına gecesi gelip çattığında, Nurettin'in korktuğu başına gelmiştir. Kadir, dönmeye karar vermiştir. Kadirden gelen telefonla acaba Alize; Serkan'ın ve babasının kurduğu oyunu ve söyledikleri yalanı öğrenecek midir?

Kendi Düşen Ağlamaz 12. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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