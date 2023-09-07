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DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı dizisi full izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 7 Eylül Perşembe günü 'merhaba' dedi. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 1. bölüm ve ilk bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 02:00
DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı dizisi full izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ilk bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecnala beklenen 1. bölümü, 7 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 1. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı ilk bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 1. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır.

Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur.

Dilek Taşı oyuncuları kim, ne zaman başlayacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci

  • Hazal Subaşı

  • Ozan Dolunay

  • Perihan Savaş

  • Özge Özberk

  • Teoman Kumbaracıbaşı

  • Elif Doğan

  • Çiçek Dilligil

  • Afra Karagöz

DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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