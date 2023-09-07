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ALDATMAK 36. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 7 Eylül Perşembe günü 36. bölümüyle ekranlara geri döndü. Aldatmak 36. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 36. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 02:00
ALDATMAK 36. BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 36. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 36. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 36. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 36. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 36. BÖLÜM KONUSU

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır.

Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir.

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ALDATMAK 36. BÖLÜM İZLE

Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 36. BÖLÜM İZLE

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