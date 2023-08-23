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BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 9. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 9. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 01:18
BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 23 Ağustos Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 9. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 9. bölümü...

Benim Güzel Ailem 9. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Canan sinir krizi geçirir. Ailesi merak içinde nedenini öğrenmek istese de Canan bir türlü dile gelmez. Nedim, Kaan ve Ferdi kara kara borcu hangi parayla kapatacaklarını düşünürken, Öznur önceden kabul etmediği kostüm tasarımı işine tekrar sarılmaya karar verir. Hatta görümcesi Derya'yı yanına alma planları yapar. Rasim, kayınçosu Adnan'ın dükkan ve ev konusundaki tahriklerine dayanamaz ve Adnan'a haddini bildirmek ister. Mahalleli araya girer. Evleri ellerinden gideceği için panik halinde olan Canan bazı şeyleri satmaya karar verir. Yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.

Benim Güzel Ailem 9. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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