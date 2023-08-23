BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 23 Ağustos Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 9. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 9. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Canan sinir krizi geçirir. Ailesi merak içinde nedenini öğrenmek istese de Canan bir türlü dile gelmez. Nedim, Kaan ve Ferdi kara kara borcu hangi parayla kapatacaklarını düşünürken, Öznur önceden kabul etmediği kostüm tasarımı işine tekrar sarılmaya karar verir. Hatta görümcesi Derya'yı yanına alma planları yapar. Rasim, kayınçosu Adnan'ın dükkan ve ev konusundaki tahriklerine dayanamaz ve Adnan'a haddini bildirmek ister. Mahalleli araya girer. Evleri ellerinden gideceği için panik halinde olan Canan bazı şeyleri satmaya karar verir. Yaşanan esrarengiz gelişme tüm planları alt üst eder.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU