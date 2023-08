📺 Veda Mektubu 24. BÖLÜM FULL İZLE | Veda Mektubu KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 21 A─čustos Pazartesi g├╝n├╝ yeni ve 24. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara geldi. ─░zleyiciler, Veda Mektubu'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Veda Mektubu son b├Âl├╝m bilgileri; Veda Mektubu 24. yeni b├Âl├╝m├╝...

­čĹëVEDA MEKTUBU T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

­čĹëVEDA MEKTUBU 24. B├ľL├ťM ─░ZLE

VEDA MEKTUBU 24. B├ľL├ťM KONUSU

Asl─▒, Mehmet ve Hatice ├╝├žgeninde gerilim her ge├žen dakikada daha da artar. Sel├žuk yapt─▒─č─▒ her ┼čeyden pi┼čman olup ailesinin yan─▒nda olmay─▒ se├žer. Ama bu karar Nevzat ve ailesini etkiler. Firdevs ve Nevzat art─▒k ciddi kararlar─▒n e┼či─čindedir… Beste ve Mahmut, evlat edinmek i├žin ├Ânemli bir ad─▒m atarlar. Ancak her ┼čey yolunda gidiyor diye d├╝┼č├╝nd├╝kleri anda mutluluklar─▒na beklenmedik bir g├Âlge d├╝┼čer. Kendisini Mehmet ile evli sanan Hatice intikam i├žin harekete ge├žer. Karl─▒lar i├žin korku dolu bir s├╝re├ž ba┼člar. Nefesler tutulur, her ┼čey pamuk ipli─čine ba─čl─▒d─▒r. Birlikte olduklar─▒ an son anlar─▒ m─▒ olacakt─▒r?

­čĹëVEDA MEKTUBU T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

­čĹëVEDA MEKTUBU 24. B├ľL├ťM ─░ZLE