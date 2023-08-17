Haberler Dizi Haberleri KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:20
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 17 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 9. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 9. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 9. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 9. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize ve Serkan'ın arasındaki buzlar nispeten erimeye başlamıştır. Serkan, Alize'den uzak kalamayacağını anlamıştır. Serkan, bunu Alize'ye olmasa bile babasına itiraf eder; Alize'den vazgeçemeyecektir. Bu yüzden ona oynadığı oyunu söyleyemeyecektir. Fakat bu sefer Serkan, Alize'den başka bir şey saklamak zorundadır.

Alp ondan ders çalıştırmasını istemiş ve kimseye söylemeyeceğine dair söz verdirmiştir. Alize, Serkan'ın zamansız ve gizli gizli nereye gittiğini öğrenmeye çalışır ama başaramaz. Tam da ona misilleme yapmayı, onu kıskançlıktan delirtmeyi düşünürken aradığı fırsat, ayağına kadar gelir. Bir fotoğraf çekimi için teklif almıştır.

Alize, Serkan'ın inadından teklifi kabul ettiğinde Serkan gerçekten kıskançlıktan krize girer ve organizasyonu dağıtır. Alize, sonunda Serkan'ın "umurunda" olduğunu anlamıştır. İnatçı çiftimiz, birbirlerine aşklarını itiraf etmese de, bunu belli etmediklerini zannetseler de yaptıkları her şey bunu ispatlar niteliktedir. Tam da buna inanmaya başladıkları, itirafa yaklaştıkları anda Bahar'dan gelen son hamle, her şeyi alt üst etmeye yetecek midir?

Kendi Düşen Ağlamaz 9. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Hülya Avşar’dan aşk itirafı! ‘Çok güzel aşklar yaşadım, hiçbir şeyde gözüm kalmadı’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten özel bankalara kredi çağrısı! Sıkılaşma ne zamana kadar sürecek?
Yönetimden flaş talep! Aslan'a Felix müjdesi
Yönetim bombayı patlatıyor! F.Bahçe'ye Tangocu kanat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ya Çok Seversen son bölüm izle
Benim Güzel Ailem son bölüm full izle! (16 Ağustos)
İstanbul namaz vakitleri 2023
17 AĞUSTOS MARMARA (GÖLCÜK) DEPREMİ 📌
A101'DE ALDIN ALDIN | 17 Ağustos aktüel ürünler beyaz eşya, mobilya, telefon, televizyon... Bu fiyatlar kaçmaz!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Başkanı Özbek konuşuyor | CANLI G.Saray Başkanı Özbek konuşuyor | CANLI 11:08
G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız" G.Saray'a flaş sözler! "Beni sürekli oyaladınız" 11:07
Bjelica'dan transfer sözleri! "4-5 oyuncu..." Bjelica'dan transfer sözleri! "4-5 oyuncu..." 10:04
Yönetimden flaş talep! Aslan'a Felix müjdesi Yönetimden flaş talep! Aslan'a Felix müjdesi 10:02
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:11
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:22
Daha Eski
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:23
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:26
Süpersin Manchester City! Süpersin Manchester City! 01:35
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 08:59
Beşiktaş mı G.Saray mı? Ramos'ta flaş gelişme Beşiktaş mı G.Saray mı? Ramos'ta flaş gelişme 09:05
Maribor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Maribor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:51