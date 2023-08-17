📺 Ya Çok Seversen 7. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 17 Ağustos Perşembe günü yeni ve 6. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 7. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ateş sevgili olurlar; ancak, çocukların kafası karışmasın diye bir süre herkesten gizleme kararı alırlar. Füsun çetenin sırrını çözer. Yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola sokar.

Umut ve Bige'nin iş birliği onları daha fazla yakınlaştırır. Ateş, Aydos'un sosyal anksiyetesini çözmeye çalışırken bütün aileyi hem eğlendirir ve yakınlaştırır. Bunlar olurken Füsun'da boş durmaz planlarına devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer.

👉YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM İZLE

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