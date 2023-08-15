SERHAT DİZİSİ OYUNCULARI | Serhat dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikayeden alıntı mı?

SERHAT DİZİSİ OYUNCULARI | TRT 1'de 14 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelen Serhat dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bir özel harekat polisinin maceralarını anlatan Serhat dizisinin devam bölümlerinin TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanacağı açıklanırken arama motorlarında araştırılan 'Serhat dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikayeden alıntı mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SERHAT DİZİSİ KONUSU NE?

Serhat, uzun yıllardan beri Güneydoğu'da ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan bir özel harekat polisidir. Son dönemde büyük iş adamlarının kızlarının kaçırılması sebebiyle kendisine ihtiyaç olduğu düşünülmüş ve özel bir görevle İstanbul'a çağrılmıştır. İstemeyerek de olsa İstanbul'a gelen Serhat, Asayiş Şube'de yeni kurulmuş genç bir ekibe dâhil edilir. Ancak ne İstanbul Serhat'ın bıraktığı İstanbul'dur ne de Serhat, İstanbul'un hatırladığı Serhat... Her ne kadar hepsini birbirinden ayrı tutmaya çalışsa da Serhat'ın işleri, ailesi, duyguları zamanla birbirine karışır; savaşı ve kavgası her gün biraz daha büyür.

SERHAT DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Tamer Karadağlı

Nefise Karatay

Volkan Severcan

Burcu Karakaya

Haluk Özenç

Filiz Çelik

Pınar Tuncegil

Demir Karahan

Tamer Yiğit

SERHAT DİZİSİ GERÇEK HİKAYEDEN ALINTI MI?

Yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın oturduğu dizinin senaryosunu Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı kaleme alıyor. Dizinin gerçek hayat hikayesinden uyarlama olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.