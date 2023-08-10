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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 01:00
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 10 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanan 8. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 8. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM KONUSU NE?

Serkan'ın, Nurettin ve Sinem'in nişan organizasyonuna yardım etmesi Alize'yi oldukça üzer. Alize, Serkan'ın kendisinden uzaklaşmak ve hatta evliliklerini bitirmek istediğini sanmaktadır. Oysaki Serkan, hep birlikte oynadıkları oyundan ötürü Alize'ye karşı büyük bir vicdan azabı ve utanç duymaktadır. Üstüne bir de ortaya hiç hesapta olmayan en büyük sürpriz; yani aşk çıkınca bocalar., ne yapacağını bilemez. Alize ise evliliğini bitirme noktasına geldiğinde, hiç beklenmedik birinden aldığı bir tavsiyeyle sürpriz bir karar verir. Serkan için sonuna kadar mücadele edecek, evliliğini bitirmeyecektir. Serkan, Alize'den uzak kalabilmek için elinden geleni yaptıkça aşkın çekimi galip gelecek, kendisini Alize'nin yanında bulacaktır. Ancak Serkan'ın uzak tavırları da Alize'yi bir yere kadar tutabilecektir. Darıca Ailesi'nde, Türkan'ın ortaya çıkışı ve adının anılmaya başlamasıyla birlikte birtakım yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanır. Serkan farkında olmasa da annesi, artık onun yanı başındadır. Bu gerçeği ise şimdilik yalnızca Nurettin ve Sinem bilmektedir, tabii ki şimdilik çünkü her gerçeğin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Kendi Düşen Ağlamaz 8. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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