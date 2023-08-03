Haberler Dizi Haberleri KIZGIN ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kızgın Ateş filminin oyuncuları kim?

KIZGIN ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kızgın Ateş filminin oyuncuları kim?

Benny Chan'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kızgın Ateş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Kızgın Ateş filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:50
KIZGIN ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kızgın Ateş filminin oyuncuları kim?

Donnie Yen'in başrollerinde yer aldığı ve Benny Chan'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Kızgın Ateş filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Kızgın Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kızgın Ateş filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kızgın Ateş filmi tüm detayları...

KIZGIN ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Shan, tehlikeli vakalarla dolu başarılı bir geçmişe sahip olan saygın bir polistir. Ancak bir zamanlar ona saygı duyan eski subay Ngo liderliğindeki bir suç örgütüne gizli bir operasyon gerçekleştirdiğinde, geçmişi peşini bırakmaz. Üç yıl önceki korkunç bir hata sonucu hapse giren Ngo, eski akıl hocası da dahil olmak üzere ona yanlış yapan herkesten intikam almak için harekete geçer.

KIZGIN ATEŞ OYUNCULARI KİM?

  • Donnie Yen
  • Nicholas Tse
  • Lan Qin
DİĞER
Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ toplandı! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Ya Çok Seversen 5. BÖLÜM İZLE
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM İZLE
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 16:32
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:58
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! 15:50
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... 15:25
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 15:09
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Daha Eski
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 14:24
Aston Villa - Lazio maçı saat kaçta? Aston Villa - Lazio maçı saat kaçta? 13:27
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor F.Bahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor 12:21
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 12:02
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:59