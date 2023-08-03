📺 Ya Çok Seversen 5. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 3 Ağustos Perşembe günü yeni ve 5. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 5. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM KONUSU

Hasan, çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir.

Çocukların hangi abisinin yanında kalacağına karar vermeleri gerekir. Füsun, çocukların bu kararını etkilemek için kolları sıvar.

Ateş, Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Eski "eğlenceli" hayatını arar. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla'nın sürprizi ise; Ateş'i şaşırtacaktır.

👉YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜM İZLE

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