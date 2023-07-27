Haberler Dizi Haberleri 📺 Ya Çok Seversen 4. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

📺 Ya Çok Seversen 4. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi, 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ya Çok Seversen'in yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ya Çok Seversen 4. bölüm full izle, Kanal D Ya Çok Seversen izle, Ya Çok Seversen yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Ya Çok Seversen dizisinin son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 01:50 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 01:50
📺 Ya Çok Seversen 4. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 27 Temmuz Perşembe günü yeni ve 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 4. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN TÜM BÖLÜMLER İZLE

YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

Leyla yanlış anlaşılmanın büyümesi sonucu Ateş'e karşı intikam duygusu besler. Bunun için Arcalı kardeşlerle katıldığı etkinlikte bir oyun oynar. İkisi de gerçeğin bildikleri gibi olmadığını fark edince işin rengi değişir, araları düzelir.

Ateş, çocuklarla olan ilişkisinden bunalır ve bir karar alır. Bu kararı öğrenen Leyla, Ateş ile ilgili geri dönülmez bir yola girer.

Şirketteki köstebek büyük bir krize sebep olur. Leyla bu krizin çözümünde anahtar bir rol oynar.

Yakup ise tüm ekipten gizli olarak kirli bir plan peşindedir. Bu sırada ekip onları yolun sonuna götürecek tehlikenin geldiğinden habersizdir. Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesine hiç bu kadar yakın olmamıştır.

👉YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLE EKRANI BURADA | UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maçı S Sport Plus canlı yayın izle!
Ekrem İmamoğlu'nun 'toplum' vurgulu değişim çıkışının şifreleri! Bomba kulis: Adaylığını ilan edecek!
Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu
Zaniolo için flaş iddia! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 6. BÖLÜM İZLE
📺 Ya Çok Seversen 4. BÖLÜM İZLE
MasterChef eleme adayları belli oldu!
Aşure yaparken okunacak dua Diyanet
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wanda Nara müjdeyi verdi! Icardi... Wanda Nara müjdeyi verdi! Icardi... 23:50
Güneş açıkladı! "Yapacağımız transferler..." Güneş açıkladı! "Yapacağımız transferler..." 23:20
Semih Kılıçsoy: Çok çalışarak taraftarımızın... Semih Kılıçsoy: Çok çalışarak taraftarımızın... 23:15
Beşiktaş avantajı kaptı! Beşiktaş avantajı kaptı! 22:54
Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu 21:50
F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! 21:26
Daha Eski
Beşiktaş - Tirana maçı CANLI Beşiktaş - Tirana maçı CANLI 20:50
Zaniolo için flaş iddia! Transferi... Zaniolo için flaş iddia! Transferi... 20:44
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 20:32
Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi... Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi... 20:06
Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Tirana maçı 11'i belli oldu! 19:52
Palace'tan Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz" Palace'tan Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz" 18:34