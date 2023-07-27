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📺 Ya Çok Seversen 4. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi, 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ya Çok Seversen'in yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ya Çok Seversen 4. bölüm full izle, Kanal D Ya Çok Seversen izle, Ya Çok Seversen yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Ya Çok Seversen dizisinin son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 15:40
📺 Ya Çok Seversen 4. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 27 Temmuz Perşembe günü yeni ve 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 4. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN TÜM BÖLÜMLER İZLE

YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

Leyla yanlış anlaşılmanın büyümesi sonucu Ateş'e karşı intikam duygusu besler. Bunun için Arcalı kardeşlerle katıldığı etkinlikte bir oyun oynar. İkisi de gerçeğin bildikleri gibi olmadığını fark edince işin rengi değişir, araları düzelir.

Ateş, çocuklarla olan ilişkisinden bunalır ve bir karar alır. Bu kararı öğrenen Leyla, Ateş ile ilgili geri dönülmez bir yola girer.

Şirketteki köstebek büyük bir krize sebep olur. Leyla bu krizin çözümünde anahtar bir rol oynar.

Yakup ise tüm ekipten gizli olarak kirli bir plan peşindedir. Bu sırada ekip onları yolun sonuna götürecek tehlikenin geldiğinden habersizdir. Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesine hiç bu kadar yakın olmamıştır.

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