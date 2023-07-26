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MAVİYE SÜRGÜN 7. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

Başrollerini Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Maviye Sürgün, Show TV'de 7. bölümüyle ekrana gelecek. Geçmiş bölümleriyle beğeni rekorları kıran Maviye Sürgün, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 7. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 7. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 7. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 7. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:00
MAVİYE SÜRGÜN 7. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

MAVİYE SÜRGÜN 7. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 7. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 7. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 7. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 7. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 7. BÖLÜM KONUSU

Ali ve Defne birbirlerine olan hislerini reddederek bir gece önce yaşadıklarını unutma sözü verirler. Defne, Ali'nin ardından iş çevirdiği için kendini suçlarken; Ozan, Defne konusunda hayati bir karar verir. Artık Defne'ye ihtiyacı yoktur!

Ozan'ın planlarını yürüteceği ortaklarından Ricardo'nun kasabaya gelişi dikkatlerin üzerlerinde toplanmasına sebep olur. Diğer taraftan Ozan Ali'yi de ailesi ile tehdit eder. Ali ise Defne'nin kendini attığı ateşte yanmaması ve ailesini ve kasabayı korumak için gözünü açık tutmak zorundadır.

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