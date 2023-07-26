Haberler Dizi Haberleri BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 5. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 5. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:30
BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 5. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 26 Temmuz Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak olan 5. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 5. bölümü...

Benim Güzel Ailem 5. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır. Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz'la buluşur. Oğuz, Deniz'in gerçekten temiz yürekli olduğunu birini anlatıp Kaan'ı yumuşatmak ister. Canan, yolda Feryal'e yakalanır ve onun cafe'sinde bir kahve içmeye mecbur kalır. Feryal, Canan'ı sıkıştırır. Çocuklarından vurmaya çalışır. Canan sinirden adeta barut fıçısına dönmüştür. Rasim dükkana gelen Canan'ı sakinleştirmeye çalışır ama Canan Rasim'e Feryal'in söylediklerini söyleyemez. Çünkü Rasim'in henüz Derya ve Ferdi'nin eşlerinden ayrıldıkları için eve döndüklerinden haberi yoktur. Bunlar yetmezmiş gibi o anda Derya'nın itirafı da bomba etkisi oluşturur. Ailesine aldatılma hikayesinden bahseder.

Benim Güzel Ailem 4. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

DİĞER
YAZ TRANSFER SEZONU bitiş tarihi belli oldu! TFF ile 2023-2024 transfer sezonu ne zaman bitiyor, bitmesine kaç gün kaldı?
Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: "FETÖ'cülere teslim olan yönetimce atılmak beni küçültmez"
Atletico'dan G.Saray'a dev transfer!
G.Saray'a 100 milyonluk transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maviye Sürgün 7. yeni bölüm izle
📺 Veda Mektubu 20. BÖLÜM İZLE
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Temmuz 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 15:21
Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! 15:09
F.Bahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? F.Bahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? 15:07
Transfer bombası! Yıldız ismin bonservisi belli oldu Transfer bombası! Yıldız ismin bonservisi belli oldu 14:34
Bertuğ Yıldırım'dan 3 yıllık imza! Bertuğ Yıldırım'dan 3 yıllık imza! 14:31
Fırtına'dan farklı prova Fırtına'dan farklı prova 14:06
Daha Eski
F.Bahçe'ye Sırp oyun kurucu F.Bahçe'ye Sırp oyun kurucu 13:31
Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada 13:24
Ludogorets - Olimpija maçı saat kaçta? Ludogorets - Olimpija maçı saat kaçta? 12:54
Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta? Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta? 12:51
Aris Limassol - Bate Borisov maçı saat kaçta? Aris Limassol - Bate Borisov maçı saat kaçta? 12:48
Sheriff - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? Sheriff - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 12:45