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ÜVEY ANNE 5. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 24 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşacak. İşte Üvey Anne 5. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:40
ÜVEY ANNE 5. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 5. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 5. bölümüyle ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 5. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 5. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 5. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur. Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!

ÜVEY ANNE 5. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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