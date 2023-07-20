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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 5. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 5. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 5. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 01:13
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 5. BÖLÜM FULL İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 5. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 20 Temmuz Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 5. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 5. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 5. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 5. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize'nin de Serkan'ın da hayal kırıklığı büyüktür. İkisi de gururlarına yenilmiş, yanlış hamleler yapmışlardır. Birbirlerine olan öfkeleri büyüdükçe bu ayrılık, kendilerine bile itiraf edemedikleri duygularını daha da mı güçlendirecek, yoksa gururlarına mı yenileceklerdir? Serap, Esma ve Bahar ise çok mutludur, çünkü planları tıkır tıkır işlemiştir. Ama hesaba katmadıkları hamle, Kezban ve Hayri'den gelecek; iki aile, hayli olaylı bir gece yaşayacaktır. Alize dönmeme kararında ısrarlı olsa da babasının sürpriziyle kararından vazgeçecek midir? Bahattin yine çenesini tutamamış Tuğçe'ye, Alize ile Serkan'ın evli olduğunu söyleyecektir. Kankasının ondan böyle büyük bir olayı saklamasını kendine yediremeyen Tuğçe, herkes için sürpriz olacak bir olayla bu sırrı patlatma kararı alacaktır. Bakalım çiftimizin evlilik sırrı ortaya çıkıp, Alize'nin en çok korktuğu şey başına mı gelecek, yoksa Alizenin yaptığı hamle ile Tuğçe'nin planları alt üst mü olacak?

Kendi Düşen Ağlamaz 5. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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