📺 Ya Çok Seversen 3. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 30 Temmuz Perşembe günü yeni ve 3. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki ilk bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 3. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 3. BÖLÜM KONUSU

Ateş, Berit'in kayboluşundan Leyla'yı sorumlu tutar. Kovulan Leyla ekibin yanına döner. Dolandırdıkları son aile peşlerine düşünce ekip tehlikeye girer. Ateş, çocukların bir bakıcısı olmadığı için onlarla zaman geçirmek zorunda kalır. Leyla'nın yokluğu Berit'te bir travmaya sebep olur. Ateş, Ilgaz'ın çevirdiği oyunu anlayınca Leyla'dan geri dönmesini ister. Leyla'nın içi hiç rahat değildir; ama, ekibin baskısı yüzünden eve dönmek zorunda kalır. Ateş ve Leyla, Berit'in travması nedeniyle birlik olur, bu sırada yakınlaşırlar. Leyla, Yakup'un sürpriz planı ile sarsılır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Şirketteki köstebek şüphesi Ateş ile Umut'un arasını gerer. Umut'un kontrolü Ateş'e bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Arcalılar her şeye rağmen birleşip başlarına gelen krizi atlatabilecekleri bir plan yaparlar. Bu planda Leyla başroldedir. Leyla ve Ateş için gece beklenmedik şekilde biter. Bu durum ikisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üstelik Leyla kimliğinin açığa çıkma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

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