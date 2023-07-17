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📺 Veda Mektubu 19. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 19. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 19. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 19. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 01:00
📺 Veda Mektubu 19. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 19 Temmuz Pazartesi günü yeni ve 19. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 19. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 19. BÖLÜM KONUSU

Aslı, Barış tarafından oyuna getirilir. Bunu fark eden Mehmet, onların peşine düşer. Barış ile ilgili bilgi toplamaya çalışırken bir yandan da polisi devreye sokar. Ziya, Seher'e artık boşanmak istediğini söyleyecekken, Alanur, Aslı'nın kaçırıldığını öğrenip Karlı ailesinin evini basar. Artık herkes sabrının son damlasındadır.

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👉VEDA MEKTUBU 19. BÖLÜM İZLE

Mehmet, Aslı'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken Barış ile iş birliğinde olan Hatice bunu daha ne kadar saklayabilecektir? Ziya ile yüzleşmek zorunda kalan Seher Alanur'un kendi evindeki varlığına ses çıkartamaz. Ancak Ziya'nın önünde bambaşka bir sınav vardır; Alanur'un senelerdir sakladığı bir sır…

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