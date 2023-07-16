Haberler Dizi Haberleri VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölümüyle ekranlara geliyor. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 16 Temmuz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 5. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:30
VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 5. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM KONUSU

Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine.

Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! "Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık"
Daha 19 yaşındaydı! Girdiği mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Aileden skandal ifadeler
F.Bahçe'den bir bomba daha! Bedavaya geliyor
Milano'da transfer zirvesi! İkna turu başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hayatımın Neşesi 2. bölüm full izle! (14 Temmuz)
Hayatımın Neşesi 2. BÖLÜM İZLE
DGS puan hesaplama 2023 | 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan?
2023 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı
İstanbul barajlarında son durum 16 Temmuz Pazar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş F.Bahçe itirafı! "Dönmek istedim ama..." Flaş F.Bahçe itirafı! "Dönmek istedim ama..." 15:16
Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da! 15:13
G.Saray'ın hazırlıkları sürüyor! G.Saray'ın hazırlıkları sürüyor! 15:10
Fırtına aynı tarifeden devam! Fırtına aynı tarifeden devam! 14:34
Kerem'e teklif geldi! G.Saray'ın kararı... Kerem'e teklif geldi! G.Saray'ın kararı... 14:24
Beşiktaş - Strasbourg maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Strasbourg maçı hangi kanalda? 14:10
Daha Eski
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı hangi kanalda? 14:03
F.Bahçe'de Szymanski ilk idmanına çıktı! F.Bahçe'de Szymanski ilk idmanına çıktı! 13:56
Çin - Türkiye maçı saat kaçta? Çin - Türkiye maçı saat kaçta? 13:48
ABD - Polonya voleybol maçı hangi kanalda? ABD - Polonya voleybol maçı hangi kanalda? 13:38
Kartal'dan stoper girişimi! Arsenal'in yanıtı... Kartal'dan stoper girişimi! Arsenal'in yanıtı... 13:30
Darüşşafaka Berk Demir'i kadrosuna kattı! Darüşşafaka Berk Demir'i kadrosuna kattı! 13:09